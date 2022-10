Daños por 'Roslyn': 3 muertos y 180 mil sin luz en Nayarit

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó a Grupo REFORMA que los muertos corresponden a una mujer, en el Municipio de Rosamorada; un hombre, en la localidad de Isla de Mexcatitán, en Santiago Ixcuintla, y otro hombre más, en la localidad de San Felipe Aztatán, en el Municipio de Tecuala.

Asimismo, que la energía eléctrica se prevé se pueda restablecer a los afectados dentro de una semana.

"Tenemos un daño general de 180 mil usuarios sin energía eléctrica, implica que tampoco hay comunicación, desde la parte media de San Blas hasta la Sierra no hay buena comunicación, no hay internet, no hay luz", dijo una fuente de la SSP tras participar en una reunión.