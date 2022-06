Dan prisión domiciliaria a ´El Bronco´

García Pérez detalló que este sábado fueron convocados a una audiencia de variación y modificación de la medida cautelar, consiguiendo que una juez de control le quitara al ingeniero la prisión preventiva que prevalecía en la causa relacionada con presuntos delitos electorales por la cual fue detenido el pasado 15 de marzo.

"Fue decretada la inmediata libertad del ingeniero, y lo que hoy comunicamos es que por el momento él ya no cuenta con ninguna prisión preventiva, está en libertad y continuará su proceso con otra medida cautelar de resguardo domiciliario", asentó el abogado.

Con esta resolución, explicó el abogado, se pone fin a 88 días en los que "El Bronco" estuvo sujeto a prisión preventiva, si bien en el penal de Apodaca permaneció internado del 15 de marzo al primero de mayo, cuando fue llevado de urgencia al Hospital Universitario, al sufrir complicaciones en su salud, donde fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas que pusieron en riesgo su vida.

"Fue un camino arduo, un camino muy complicado para el ingeniero y para su familia, pero afortunadamente pudimos resolver esta situación y decir que no volverá al Cereso de Apodaca y en su momento cuando los médicos así lo determinen podrá volver a su casa", declaró García Pérez.

ATIENDE ARGUMENTOS

El defensor de "El Bronco", comentó que la juez de control atendió los argumentos del equipo legal, en el sentido de que por la situación de salud del ex gobernador, cambiaron las circunstancias que habían llevado a dictarle prisión preventiva, tales como el riesgo de sustracción o fuga, pues no hay riesgo de que no pueda ser localizado porque estará en su casa de Morelos 422 en García, lo cual también así se determinó el dos de junio en el proceso por abuso de autoridad.