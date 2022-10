Cuestionan sello de la SEP: no respetar fallos judiciales

Más allá de aclarar incógnitas sobre si existe capacitación a docentes o si hay libros de texto para el plan piloto que pretende implementar para el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que continuará con el proyecto.

"El sello de la casa es no respetar las decisiones judiciales; incluso podemos estar en el preámbulo de un conflicto jurídico donde la SEP pretenda implementar el plan a pesar de que haya una suspensión del juez al respecto", dijo Marco Fernández, de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

"Una cosa es la bravuconería jurídica y discursiva y otra cosa que es lo que tendría que ser el corazón de la preocupación que es el contenido educativo bien realizado, con la capacitación adecuada y los recursos necesarios para que los maestros tuvieran claridad sobre qué es lo diferente qué van a enseñar; cómo es diferente de cómo lo venían enseñando y sobre todo ese contenido y esa forma de que se pretende enseñar de manera distinta beneficia el mejor aprendizaje de sus alumnas y alumnos".

Fernández advirtió que el plan piloto va a estar pésimamente realizado porque a días de su arranque, el próximo 31 de octubre, no hay capacitación de los docentes; ni libros de texto.

Jeny Farías, directora de proyectos en Mexicanos Primero, coincidió en que la manera de responder de la SEP a las decisiones judiciales es no atendiéndolas y dándoles la vuelta.

La respuesta de la SEP, dijo, es que acudirá al recurso de queja para no atender a la suspensión y seguir adelante, cuando debería reflexionar que esta acción no es aislada y existen otros amparos respecto a la manera en que se implementan los planes.

"El principal problema es que la SEP no está dando la información y ante esa incertidumbre es que ... las organizaciones civiles alzan la voz, piden explicaciones y se inconforman", aseveró Farías.

Para la experta, la SEP está generando incertidumbre y en lugar de recurrir a la queja, debería explicar mejor qué quiere hacer.

"No necesariamente está mal, pero no nos está diciendo cómo. El juez dice: 'Voy a suspender porque este plan que se quiere implementar no sabemos si ya están los libros de texto actualizados; no sabemos si ya los maestros y maestras recibieron formación o cómo la van a recibir y no sabemos cómo se va a determinar si hay fallas o aciertos en esta implementación", expuso.