Critican propuesta de AMLO para reconstruir Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de Oposición calificaron como inmoral e inviable la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de usar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco.

Tras acusar al Gobierno federal de no haber alertado a tiempo a la población, demandaron al Gobierno federal y Morena hacerse responsables de sus errores, al desaparecer el Fonden.

Durante la agenda política de la sesión de este martes, la priista Melissa Vargas afirmó que la propuesta del Presidente es maquiavélica y engañosa y demandó que en lugar de esperar que los fideicomisos del Poder Judicial financien la reconstrucción del Guerrero, destinen a esa tarea el "guardadito" que tienen para el Tren Maya.

"Hoy por la mañana, hacen una propuesta verdaderamente engañosa, al decir que usen los fideicomisos del Poder Judicial para reconstruir Acapulco y los pueblos de Guerrero. ¿Por qué no mejor usan el guardadito que tienen el Tren Maya de cerca de 50 mil millones de pesos? Que se vea el amor que tienen por los acapulqueños y den ese dinero para la obra faraónica para reconstruir Guerrero", demandó.

Vargas dijo que Morena tiene que reconocer el error que implicó la desaparición del Fonden, ya que hoy no queda claro de dónde van a salir los recursos para atender a la población y para reconstruir a Guerrero.

La legisladora acusó que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno de ignorar la magnitud de "Otis" y de salir tarde a atender a la población.

"Hay gente hoy desaparecida que no está siendo buscada, muertos en la calle, gente que no ha sido levantada, marinos ahogados, gente con hambre y todo el andamiaje económico destruido. Acapulco es un verdadero desastre. Reconozcan que fue su error desaparecer el Fonden", dijo.

Mirza Flores, vicecoordinadora de MC, afirmó que utilizar los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Guerrero es una propuesta ilegal, inmoral e inviable, porque aun cuando los recursos pudieran usarse, la extinción de estos instrumentos llevaría varios meses.

"Como no tiene la menor idea cómo se hace esta política pública, mejor vamos a improvisar, vamos mintiendo desde la mañanera y vamos diciendo que tenemos las primeras soluciones, que es usar el dinero de un fideicomiso del Poder Judicial, en donde les tengo una noticia: aún y lo usaran lo más rápido posible, por ahí de marzo, abril o mayo pudiéramos estar usando esos recursos que, además, sería ilegal e inmoral", advirtió.

La legisladora coincidió en que las autoridades ignoraron la magnitud de "Otis" y lamentó el desmantelamiento del Fonden, el cual, dijo, era un fondo con protocolos de actuación que respondían a medidas internacionales para atender a la población y eficientar el uso de los recursos.

Dijo que si había corrupción en su manejo, como afirma Morena, lo que se tenía que hacer era resolver esos problemas, no eliminarlo, porque lo que hay ahora es a la llamada Cuarta Transformación llevando despensas y agua a los afectados, como si esa fuera la única solución.

La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, calificó al actual como un Gobierno irresponsable y lo acusó de haber desmantelado todos los esfuerzos anteriores para estar lo mejor preparados para enfrentar los desastres naturales.

La legisladora cuestionó dónde quedaron los 33 mil millones de pesos de los 51 con los que contaba el Fonden.

"¿Un Twitter? Un Twitter no es un comunicado oficial ni es una acción de Gobierno. Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí se pueden prevenir diciéndole a la gente. Miserables, eso es lo que son", afirmó.

La guerrerense Yesenia Galarza, llamó a la mayoría a etiquetar en el Presupuesto de Egresos 2024, los recursos que sean necesarios para la reconstrucción de Guerrero.

"Se van a necesitar muchos recursos, ojalá que el Gobierno federal entienda y diseñe un plan de emergencia económica para ayudar a todas las personas", exigió.

La panista informó que ayer pudo recorrer algunas zonas de su estado y pudo constatar que no hay agua potable, medicamentos, gas o luz.

"No se han removido los escombros, se ve a las personas entregando despensas, no se ve ese trabajo organizado por el Gobierno local, estatal, federal", afirmó.

En su turno, el morenista Pablo Amílcar Sandoval aseguró que existe una campaña para hacer creer a la gente que hay una tragedia porque el Gobierno no funciona.

"No va a pasar su campañita que traen tratando de generar la percepción de que hay un hueco, de que el Gobierno no está funcionando, como no funcionó en 1985, en el temblor", señaló.

El guerrerense afirmó que el Fonden no desapareció, son que se transformó en un fondo que ahora es transparente. Además, negó que fuera posible prever la magnitud de "Otis", afirmó que hay suficientes recursos para atender el desastre y rechazó que el Gobierno federal haya salido tarde a atender a la población.

"Hay suficientes recursos, que no los engañen esta carroñera oposición, se ha activado el bono catastrófico con 485 millones de dólares, se cuenta con una cobertura adicional de 5 mil millones de pesos a través del Seguro para Catástrofes 2023-2024", dijo.