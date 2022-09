Cortan lengua a mujer trans en Oaxaca

La víctima se identificó como David L.M., de 25 años de edad, habitante del Municipio indígena cercano a la costa suroeste de Oaxaca, a 400 kilómetros de la capital.

"El día sábado a las 12 de la noche me quisieron matar, me golpearon muy feo, quiero demandar a los hijos el ex presidente Juan Martínez porque fueron ellos y con ellos estuve conviviendo la noche del día sábado y me empezaron a golpear, intentaron cortarme la lengua, solo quiero que esto no quede impune, porque si hoy me hicieron esto, mañana puede haber más víctimas", narró en un video.