Corral no dejará equipo, es senador de Morena.- CSP

Claudia Sheinbaum, Presidenta electa, aseguró que Javier Corral Jurado, ex Gobernador de Chihuahua acusado de peculado por 98.6 millones de pesos, sigue seguro en su equipo, en el que ha sido mencionado para encabezar la Agencia Anticorrupción.

"No (sale). No hay por qué, no tiene por qué salirse del equipo, ya es un senador del movimiento", afirmó Sheinbaum en entrevista en el puerto de Manzanillo.

La declaración tuvo lugar mientras acompañaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de inauguración de un acueducto en la localidad.

La sucesora morenista del tabasqueño, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, se alineó con la postura de Corral respecto a la orden de detención emitida por un juez de Chihuahua. Ambos sostienen que dicha orden obedece a una venganza política.

Durante su discurso en el puerto, la futura Mandataria expresó: "tenemos un buen maestro, el Presidente Andrés Manuel López Obrador".

"Es una persecución, justamente, no tiene ninguna base, es un asunto de venganza", dijo mientras López Obrador se despedía del público.

Un día después de haber recibido la constancia de Presidenta electa, Sheinbaum dejó los vuelo comerciales y se subió al avión militar donde acostumbra viajar López Obrador, en su décima gira juntos.

"Nada más en estas ocasiones que está muy lejos, ir de un lugar a otro", justificó la morenista.

"No nos alcanzaba el tiempo, pero esperé ser Presidenta electa porque no podía hacerlo. Pero ya vamos a regresar en su momento, ya que regrese, vamos a regresar a los comerciales", agregó.

La inauguración siguió el mismo guion de sus giras juntos, con López Obrador resaltando que es la primera Presidenta de México y con ella garantizando la continuidad de los programas sociales.

Un elemento no programado fue la presencia de manifestantes que apoyaban a Griselda Martínez, Alcaldesa de Manzanillo. En enero, Martínez informó sobre su expulsión de Morena tras señalar la supuesta presencia de narcotraficantes en eventos de campaña de Sheinbaum, organizados por la Gobernadora Indira Vizcaíno.

Por otra parte, la Gobernadora agradeció a la esposa y a uno de los hijos de López Obrador por su comprensión ante el tiempo que el Mandatario dedica a la política.

"Hay también un sacrificio familiar, Beatriz. Nuestros hijos nos prestan el tiempo, nuestra familia nos presta mucho del tiempo que les corresponde para dedicarlo al prójimo, a un prójimo que requiere su gobierno, un prójimo que antes era ignorado y que ahora es escuchado y atendido. Jesús Ernesto, visto desde una perspectiva individual, es claro que ha habido un sacrificio de tu parte, por el tiempo que de tu padre te correspondía y que nos lo has prestado para que lo dedique a la transformación de nuestro país. Ese sacrificio ha sido tu aportación personal a la transformación de México y quiero decirte que ese sacrificio ha sido fundamental para lograr todo lo que se ha logrado", expuso Vizcaíno.

Por la tarde, López Obrador y su sucesora tendrán una reunión sobre Seguridad en Michoacán, el mismo estado donde Felipe Calderón le declaró la guerra al narco.