Realizan colecta ante llegada de migrantes a Monterrey

Con los fondos recolectados, el albergue para migrantes espera poder dar atención a los cientos de migrantes más que esperan lleguen a la ciudad.

A partir de las 10:00 horas de hoy, un grupo de voluntarios de Casa Monarca aprovecharon los horarios de las misas dominicales para invitar a los asistentes a participar en el "boteo".

Al final de la misa de niños, a las 11:15, Zavala instó a los padres de familia enseñarle a sus hijos a ser generosos y seguir el ejemplo del Evangelio.

"Porque tuve hambre y me diste de comer'' tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste'", citó. "En Casa Monarca es lo que estamos haciendo con las muchas personas migrantes que están llegando a nuestra ciudad''.