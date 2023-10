Proceso contra Roemer va a seguir: Embajadora de Israel en México

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que el proceso contra Andrés Roemer "va a seguir".

"La decisión de detener a Andrés Roemer ya fue tomada, Andrés Roemer está detenido, el proceso va a seguir, va a haber una audiencia, él va a poder defenderse, el juez va a tomar la decisión de si se lo extradita o no, y en caso de extraditarlo, que yo creo va a ser la decisión que va tomar el tribunal, el Ministro de Justicia de Israel la va a tener que firmar y autorizar, y se va a proceder con la extradición".

"Es un tema completamente aparte. Esperamos que este conflicto armado en el que estamos en este momento acabe lo más rápido posible dejando la mínima, el mínimo número de personas no involucradas dañados, mínimo daño a personas no involucradas, y no tiene nada que ver".

"El otro caso (de Tomas Zerón) la decisión todavía no está tomada y el proceso va a seguir sin ninguna conexión a esta situación".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló en un comunicado que el 1 de octubre Roemer Slomianski fue detenido por la Policía de Israel, con fines de extradición, a solicitud del gobierno mexicano.

EXTRADICIÓN

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México requiere a Roemer. "Si bien no hay tratados de extradición con el Estado de Israel, la detención con fines de extradición se realizó con base en el principio de reciprocidad y cooperación internacionales, a partir de la buena relación bilateral que existe en todos los rubros entre ambos países", detalló la dependencia.

El exconductor de televisión y funcionario público fue detenido en el país donde se refugió tras los más de 60 señalamientos por acoso, abuso y violación sexual realizadas por decenas de mujeres.

Las acusaciones públicas daban cuenta de presuntos delitos enmarcados en el código penal: acoso, abuso y violación sexual. La mayoría de los señalamientos habrían ocurrido en una casona ubicada en Plaza Río de Janeiro 50, de la colonia Roma, donde Roemer habitaba y trabajaba.