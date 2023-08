Cónsul Sabines pide a mexicanos en Orlando resguardarse por "Idalia"

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, pidió a la comunidad mexicana resguardarse ante el próximo impacto del huracán "Idalia" en la zona.

"Si vives en zona de riesgo acude a un albergue o shelters, es un lugar seguro para resguardarte", alertó Sabines, quien compartió la lista de refugios.

"No te arriesgues, no te quedes en tu casa, si vives en zona de riesgo, especialmente en mobil home es importante que te vayas a un shelter. Tenemos la garantía que no van a preguntar por documentos migratorios, así que lo que tienes que hacer es irte con tus documentos en una bolsa de plástico a esos shelters y avisa a tu familia o al consulado", dijo el cónsul.

También mencionó que se puede llamar al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 1-520–623-7874 y al teléfono de emergencias del Departamento de Protección del Consulado +1 (407) 409-4209, además de estar atento a las redes sociales del Consulado en Orlando.