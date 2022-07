Distingue Congreso a Katya por viajar al espacio

En un viaje patrocinado por la empresa Blue Origin, Echazarreta González viajó en junio al exterior del planeta tierra, lo que le valió el reconocimiento otorgado este lunes por el Legislativo jalisciense"

"(Se otorga reconocimiento) por su contribución al ámbito de la innovación y la exploración espacial, al ser la primera mujer astronauta mexicana y jalisciense en viajar al espacio exterior en la misión Blue Origin NS-21", indicó el diputado priista Julio César Covarrubias, integrante de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso.

"Con su ejemplo, ella nos deja muy claras dos cosas: que es tiempo de olvidar la desigualdad que separa a hombres de mujeres, (y) que el presente y el futuro de nuestro Estado y de nuestro País están en nuestras manos", acotó.

Al recibir la distinción de diputados, Echazarreta González expuso que el camino a convertirse en astronauta no ha sido fácil, pues el principal obstáculo al que se ha enfrentado es a la discriminación por ser mujer y, además, latina.

"Llevo toda la vida con este sueño, y la realidad es que sí ha sido muy difícil (...). La realidad es que, lo más difícil que he vivido durante toda mi carrera ha sido algo que no puedo controlar: soy mujer, soy latina, quería ser ingeniera, y quería ir al espacio", expuso la tapatía distinguida.

"Y desafortunadamente para muchas personas todavía no ven esas metas y esos sueños como algo para mujeres, y mucho menos para latinas (...); yo he vivido todo eso, yo he vivido que personas me digan que eso no es para mí, que familia me diga que eso no es para mí, que profesores me digan en frente de todo el salón que yo no debería estar ahí, que le estaba robando un lugar a un hombre que lo merecía", agregó.

Pese a ello, Echazarreta González está convencida de que sus logros se los merece, pues ha luchado por ellos y, ante todo, ha batallado con personas que consideran que ella no debería estar ocupando un lugar "para hombres".

"Unas de las primeras palabras que escribí durante el entrenamiento para esta misión fueron: yo estoy aquí porque yo supe que yo llegaría, y eso es lo importante, que no nada más tienes que creer en ti, no nada más tienes que intentar; tienes que saber que vas a llegar, y eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante", dijo.