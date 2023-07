Condena diputado ´bullying´ por caída de sus pantalones

El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) condenó las burlas que ha recibido, luego de que se difundiera un video en donde en un acto proselitista en San Pedro de las Colonias, Coahuila, se le cayó el pantalón, y explicó que fue porque se aflojó la faja que utiliza como parte del proceso de recuperación de una cirugía en la columna, realizada el pasado 7 de junio.

"Yo soy un discapacitado que no tengo más que un mes y algo de operado. No creo que sea justo que a un discapacitado se le haga ´bullying´, esa es una falta de respeto para cualquier enfermo. Lo mío, no pasa nada, gracias a Dios que el mal que me hicieron, para un servidor no es tanto, para mi familia desgraciadamente sí", dijo en conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados.

----Senadores le regalan tirantes

Acusó que los medios de comunicación de su entidad y algunos senadores de la Comisión Permanente le hicieron burla por lo sucedido, y lamentó que se haga mofa de su condición de discapacidad.

"Todavía, el día de ayer varios compañeros senadores, porque estoy en la Permanente, me hicieron ahí, me regalaron unos tirantes, que hoy porto para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió", afirmó.

Dijo que ha estado enfermo de la columna desde antes de que terminará la campaña por la gubernatura de Coahuila, en la que participó como apoyo del senador Armando Guadiana y se atendió una vez que concluyó.