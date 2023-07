Nuevo siniestro en pozo; mueren dos

La tragedia repetida. Un año después de que el derrumbe de una mina matara a 10 mineros en Sabinas, Coahuila, dos hombres han muerto cuando descendían a un pozo de carbón en el ejido de El Mezquite, del mismo municipio, en la tarde de este martes. El cable de acero que sujetaba el precario ascensor se quebró y los trabajadores se precipitaron contra el fondo del agujero, a 70 metros bajo tierra. Las autoridades han rescatado ya los cuerpos de José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29. Un tercer obrero, Luis Alberto Cortez Robles, fue rescatado con vida y trasladado al hospital, de acuerdo con las autoridades.

"Esto es consecuencia de no prohibir pozos y cuevas que son trampas mortales", ha criticado Familia Pasta de Conchos, la única organización de apoyo a los mineros de la región carbonífera, surgida tras uno de los mayores derrumbes de su historia, en el que fallecieron 65 obreros. "Es urgente tomar medidas de no repetición para que dejen de sacrificarnos", ha añadido el colectivo.

La nueva tragedia tampoco resulta una sorpresa para los vecinos de Sabinas después del accidente del año pasado. El 3 de agosto de 2022, una inundación provocó el derrumbe del pozo en el que quedaron atrapados 10 mineros, a apenas unos kilómetros del accidente de este martes. Los cuerpos de los obreros todavía no se han recuperado. La región carbonífera de Coahuila está acostumbrada a llorar a los muertos de la mina. Según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón a finales del siglo XIX, más de 3.100 mineros han fallecido en accidentes aquí.

El pozo de El Mezquite era ilegal, de acuerdo con Familia Pasta de Conchos. Según el colectivo, integrado también por expertos en la materia, la empresa que explotaba la mina, Minera Fuga, tenía un contrato de 113.462.337,60 pesos por la venta de 81.000 toneladas de carbón: "Dicho título minero no está inscrito ante la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo que, si es cierto que no se han otorgado MIAs en esta administración, este centro minero estaba operando de forma ilegal y, por tanto, no se trata de un accidente sino de un nuevo siniestro".

NEGRO ANTECEDENTE

El titular de la concesión, de acuerdo con Pasta de Conchos, es Alfonso González Garza, un empresario carbonífero con una historia negra de accidentes y derrumbes en sus explotaciones, como el caso del pozo Santa María I, en el que fallecieron 14 mineros en una explosión, según la investigación Los amos impunes del carbón de la revista Proceso. La concesión de El Mezquite fue aprobada en 2020 por el Servicio Geológico México, que "no es autoridad competente en materia laboral, pero que hizo la revisión de las minas para la asignación de contratos de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)", ha defendido la organización de víctimas. Otras fuentes señalan a Orlando García Macías como propietario.