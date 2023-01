Homenajean a autora de la Ley Olimpia con unidad deportiva

El Gobierno Municipal nombró en su honor a la Unidad Deportiva de la Colonia Parques del Auditorio, donde hoy se develó la placa con presencia de la activista.

Nancy Naraly González, regidora en el Ayuntamiento, expuso que este homenaje es parte del programa "Zapopan Te Nombra", iniciativa que busca llamar a espacios públicos del Municipio en honor a mujeres destacadas.

"Mujeres cuyo legado y trayectoria son imprescindibles para la resignificación de la memoria colectiva.

"Así como está esta unidad, así me sentí alguna vez yo en mi vida. Me sentí llena de basura, me sentí aplastada, olvidada (...) Todos pasaban y te echan basura. "Cuando una lucha, cuando una habla, cuando una se junta con sus amigas (...) cuando una decide 'esto no me gusta y vamos a cambiarlo', se hace una revolución completa y podemos cambiar la historia de lugar", expresó.