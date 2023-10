AMLO busca comunicar todo el país con trenes de pasajeros

"Estoy trabajando para hacerle una propuesta a los concesionarios de los ferrocarriles de carga. Fíjense que cuando se entregaron los Ferrocarriles Nacionales, a dos empresas muy grandes se suscribió un convenio, una concesión y en esa concesión aparece una cláusula según la cual, si se necesitan trenes de pasajeros el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros es decir, legalmente se cuenta con 20 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros", detalló.

Explicó que las vías férreas no están en óptimas condiciones porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga.

"Si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarias para trenes eléctricos imagínense lo que podría hacerse, se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros".

Señaló que no se retirará las concesiones a quienes tiene trenes de carga. "Se mantienen las concesiones actuales, quiero hablarles para decirles: ¿por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros en un plazo razonable? si ellos dicen no, no nos interesa, pues entonces sí podría haberse a quiénes les importa tener esa concesión".

El mandatario dijo que esto ayudaría mucho a comunicar al país por completo con ferrocarriles, además de que ya no se utilizan combustibles fósiles.

"Ya no nos toca a nosotros más que, a ver, dejarlo establecido para que quien llegue tenga abierto ese camino imagínense lo que es, que no sólo se pueda tomar el tren en Cancún, sino se pueda llegar a Palenque y luego de Palenque se va a poder llegar sin problema porque ya se tiene la concesión a Coatzacoalcos, pero de Coatzacoalcos se puede llegar a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México y de aquí de México a Querétaro y a Monterrey y a Nuevo Laredo y de México también a Guadalajara y a Sinaloa y a Sonora y a Nogales como era antes", ejemplificó.