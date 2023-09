Ve morenista a Sheinbaum como 'coordinadora espuria'

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el fraude, dijo, se tiene que limpiar el proceso, y advirtió que, de no hacerlo, Morena estará en la putrefacción.

Parra aseguró que sigue firme el grupo de legisladores que está con Ebrard y que son libres de tomar las decisiones que consideren necesarias en el debate parlamentario.

"Sí fue un fraude sofisticado, lo dije al interior de los que apoyamos a Marcelo. Es un fraude anticipado, porque hay un voto cautivo. Hubo reglas impuestas, Ebrard iba en desventaja.

"Era una encuesta, no tenía por qué haber votos y resulta que el encuestador tenía que llevar una urna, tenías que votar por quién sería el coordinador, y si el voto debe ser secreto y libre, aquí no fue secreto ni tampoco libre", aseguró al señalar por qué no participó en la reunión de diputados con Sheinbaum en la Cámara baja.





Explicó que nadie debía saber en qué secciones se darían las encuestas, pero el día del levantamiento ya se conocía a quiénes iban a entrevistar y los que tenían esa información eran los del equipo de Claudia Sheinbaum.

"Me consta, Claudia Sheinbaum en la encuesta mandó a sus golpeadores, operadores, yo fui testigo, fue en calidad de militante para dar certeza y ya sabían exactamente dónde iba a estar el encuestador, ahí tuvo manga ancha, estuvo manipulado", sostuvo.

"Por eso puedo decir que hubo un fraude sofisticado, los apenados deben ser los del PRI".

Parra consideró que con un proceso fraudulento, a Sheinbaum se le podría decir que es una "coordinadora espuria" y que eso lo ven los ciudadanos con todo lo que ha pasado.

"Se debe limpiar todo este proceso, los fundadores de Morena luchamos para construir este partido y uno de esos vicios fue el fraude, que sufrió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo vimos en este proceso interno, pero más sofisticado", remarcó.

"Hay mucho cinismo. Que hoy se diga en mañaneras que no hubo fraude, la verdad es una burla y como fundadora, y tengo principios y he luchado por ello, espero que se regenere Morena, si no se regenera, nada más duró un sexenio".

Manifestó que en su momento dará a conocer si sigue en Morena, al resaltar que es una diputada "libre" y que tiene derecho a votar libremente.

Advirtió que nadie los tiene que condicionar y que el coordinador, Ignacio Mier, es un "par", no el jefe de los diputados.

"Nosotros a la hora de votar tú decides cómo votar, de acuerdo a tu conciencia o a la iniciativa que tengas, si no estás de acuerdo, no tienes por qué votar, uno es libre de decidir", aseguró sobre la discusión del paquete económico del próximo año.