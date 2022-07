Remodelan la vitapista

REMODELACIÓN

Bernardo Bichara, presidente del Consejo de Administración del Parque, destacó que desde hace 20 años que no se remodelaba la pista del inmueble.

"La pista es muy importante para los deportistas, con esto queremos seguirle dando vida al deporte, que siga viniendo, y es la que más se usa, y se convierta en la mejor del País", expresó Bichara.

"La pista es muy importante para los deportistas, con esto queremos seguirle dando vida al deporte, que siga viniendo, y es la que más se usa, y se convierta en la mejor del País" Bernardo Bichara

"El objetivo es darle a los deportistas de Nuevo León en la pista que más se usa el mejor espacio posible".

Las obras consisten en el retiro de carpeta existente, mejoramiento de terreno, nueva carpeta asfáltica, además de pintura y señalética.

Además, las obras también abarcan la rehabilitación del estacionamiento E5, en una superficie de 7 mil metros cuadrados.

Los trabajos deberán estar concluidos el 3 de noviembre próximo, es decir, en un plazo de casi 4 meses.

Bichara descartó que la remodelación tenga una intención de traer eventos automovilísticos a la entidad. "Adecuar la pista para carreras requiere de un trabajo más completo que remodelarla", dijo. "Fundidora no está en conversaciones de ningún tipo para traer carreras, no existen, no hay carta de intención ni de Nascar, ni de Indy".