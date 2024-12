Plantea Claudia Sheinbaum discutir reforma sobre Alcaldías y cabildos

Por: Agencia Reforma

Diciembre 30, 2024 - 10:59 a.m.

La Presidenta Claudia Sheinbaum planteó discutir la forma en que se eligen Municipios y cabildos en el marco de una eventual reforma electoral.

Durante la mañanera, la Mandataria federal afirmó que "vale la pena" la revisión del tema.

Cuestionada sobre la democratización de la forma de elección de Ayuntamientos por planillas de diferentes funcionarios, Sheinbaum habló de la representación de minorías.

"Habría que revisarlo, no tengo una opinión al respecto, en esas votaciones digamos la característica que tienen es que entran minorías, también en la elección de acuerdo con una norma, con una regla donde el partido que gana la Alcaldía no puede tener a todos en la planilla sino que van entrando dependiendo la votación que hayan tenido", afirmó la Presidenta.

"Entonces tiene esa virtud, también el que sea por planilla, y al final pues también la gente elige no solo al Presidente o Presidenta municipal sino a quienes van a acompañar en este proceso y quien el partido político haya decidido en el caso de los municipios de régimen de elección".

"Es un buen tema, podría ponerse a discusión, recuerden que está planteado el tema de la ley electoral que no se presentó, bueno, presentó el Presidente en su momento, el Presidente López Obrador, una propuesta se quedó ahí, no fue ni siquiera votada por las comisiones de la Cámara de Diputados, pero hay temas muy importantes de la reforma electoral que es importante que se discutan, entre ellos este que planteas de la elección de municipios que vale la pena discutirlo", reiteró.

Puso como ejemplos de lo que debiera analizarse en una reforma electoral el financiamiento de las elecciones y el gasto a partidos.

Agregó que presentará una reforma para que no haya nepotismo en el sistema electoral y que tampoco haya reelección.

"Por ejemplo, financiamiento a partidos políticos, financiamiento de las elecciones, ¿cuánto cuestan las elecciones en México?", cuestionó.

"Plurinominales, que no se trata de que no tengan representación las minorías, pero el problema de las listas de plurinominales, ¿cómo se eligen, cómo se deciden, quiénes participan?".

"Yo voy más a que no haya estas listas y que haya otro tipo de representación de las minorías, a que disminuya el presupuesto público que se va a elecciones y partidos políticos, que no haya nepotismo, que no haya reelección, yo soy de las que pienso que no debe haber reelección en ningún puesto de elección popular, de hecho lo planteé y lo voy a enviar en su momento al Congreso".

"No creo tampoco que deba elegirse a un hermano, un primo, una esposa, esposo, en el siguiente puesto de elección sea Presidente Municipal, sea Gobernador o Gobernadora, principalmente en el Ejecutivo, que se va una persona y después se propone que vaya el esposo, el hijo, el primo, el papá. Ese esquema es nepotismo finalmente".

"Todo esto, incluido lo que hoy planteas de cómo se elige a Presidentes Municipales y a todos los que son parte del cabildo en la elección, pues es algo que es importante que se abra a la discusión en este nuevo esquema electoral que es importante que se plantee como parte de las reformas".

Sheinbaum aseguró que el análisis podría darse tras la elección del Poder Judicial, el 1 de junio, pero dijo que probablemente la e no reelección y nepotismo podría presentarlas antes.

"Me parece que tenemos que pasar la reforma, la votación perdón, al Poder Judicial y después presentar las otras reformas, aunque el caso de reelección y nepotismo probablemente lo presente antes", expresó.