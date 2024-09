Participa Claudia Sheinbaum en inauguración de cuarta sección del Bosque de Chapultepec y Cablebús

- La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que, por su legado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador "se va y al mismo tiempo no se va". - "Se retira de la vida pública, pero no se va del corazón del pueblo de México, además tenemos su legado. Es un honor estar con Obrador", expresó Sheinbaum en un mensaje de redes. - "Se va y al mismo tiempo no se va porque nos quedó un legado muy grande, que son enseñanzas que nos quedan a millones y millones de mexicanos y mexicanas, y eso es un orgullo".