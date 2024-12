"No somos menos, somos iguales": Claudia Sheinbaum

Por: El Universal

Noviembre 24, 2024 - 05:41 p.m.

Previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que las agresiones hacia las mujeres en el país tienen como fondo la discriminación.

"Es vernos a las mujeres como si fuéramos menos", aseguró la mandataria al encabezar la supervisión del programa Pensión Mujeres Bienestar.

Acompañada por la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, la titular del Ejecutivo recordó a la activista y defensora de los derechos civiles, la estadounidense Ángela Davis que decía que el feminismo es ver a las mujeres y que nos vean como personas.

"No somos menos, somos iguales. No pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Y esa violencia también se refleja en otras formas, no sólo contra las mujeres. Porque durante muchos años todos esos gobiernos neoliberales en realidad eran profundamente clasistas, profundamente racistas".

Destacó que en dos meses de su gobierno se han hecho cambios en la Constitución en favor de las mujeres para que haya igualdad sustantiva, que no haya salarios distintos porque es tiempo de mujeres, pero "es tiempo de mujeres sin violencia".

Recordó que cuando llegó a la Presidencia un cómico -Rafael Inclán- quiso hacerse "muy chistosito" y dijo, llegó un "ama de casa" a Palacio Nacional, como si eso nos fuera a ofender.

"Pues dije, a mucha honra, soy ama de casa, soy mamá, soy abuela, soy ama de casa y soy presidenta de la república y a mucha honra. A ver, que se pongan a hacer el trabajo del hogar. Creen que es muy sencillito, andar llevando a los niños a la escuela, que siempre esté todo levantado. Es un trabajo que nunca se acaba".

La mandataria aseguró que quedó atrás eso de que "calladita te ves más bonita", porque hoy las mujeres tienen participación en todos los sectores y construyen un país más igualitario.

"Y las niñas pueden soñar con lo que quieran ser: bomberas, policías, ingenieras, físicas, astronautas, que nadie les diga que no pueden ser lo que quieran ser. Las mujeres podemos ser todo, hasta Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas", afirmó.