CJNG operó ataques en BC, afirman Alcaldes

En conferencia de prensa al término de una reunión de seguridad en el Cuartel Militar Morelos, la funcionaria municipal detalló que hay seis detenidos en Tijuana.

Mencionó que Tijuana no está en toque de queda y pidió a los ciudadanos realizar sus actividades, aunque con precaución.

"No vamos a permitir que los tijuanenses sean lacerados y ningún grupo delictivo nos va a decir si salimos o no a la calle, porque la libertad no nos la van a coartar", expresó.