Halla UNAM chinche en instalaciones

CIUDAD DE MÉXICO .-Después de una semana en la que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) negó repetidamente la presencia de chinches en sus instalaciones, la institución confirmó este viernes que efectivamente encontraron una.

"El día de hoy, viernes 6 de octubre por la mañana, durante los procesos de revisión se pudo hallar un insecto que reúne macroscópicamente las características de una chinche y fue enviado al Instituto de Biología, clasificándose como Cimex lectularius (conocida como chinche de cama)", comunicó.

"Hasta el momento no se ha detectado la existencia de más artrópodos en el sitio en donde fue recolectado o en otros espacios universitarios", agregó sin detallar en qué plantel fue hallado el insecto.

No obstante, la máxima casa de estudios del País enfatizó que esto no significa que haya plaga alguna o infestación de chinches y que la comunidad no está en riesgo sanitario.

En atención a las inquietudes que han causado alarma entre la comunidad desde la semana pasada, ayer la UNAM informó que la revisión, desinfección y fumigación que empezó en la Facultad de Química se extendería a todos sus planteles y se realizaría de forma escalonada con el propósito de generar tranquilidad.

Asimismo, comunicó que este fin de semana se realizará una limpieza a las entidades académicas.

"Las chinches existen en diversos ecosistemas y eventualmente las picaduras se presentan en humanos. La Universidad es sensible a las inquietudes de la comunidad y se aprovecharán estos días del fin de semana para reforzar las acciones de limpieza", expuso.

"Se ha solicitado igualmente la asesoría y colaboración de biólogos y entomólogos de la Universidad, a fin de que el proceso de limpieza y desinfección se efectúe correctamente sin dañar a otras especies endémicas. Exhortamos una vez más a los miembros de nuestra comunidad a estar atentos a la información que emita la autoridad de la Facultad o Escuela que corresponda", añadió.

El 4 de octubre pasado, el Rector de la UNAM, señaló que hasta ese día y pese a las revisiones, las autoridades sanitarias no habían encontrado ninguna chinche en los planteles de esta casa de estudios.

Ante las quejas de los estudiantes después de la fumigación, desafió: "A ver, es que no ha habido. A ver si nos muestran una, no han encontrado ni una".