Aseguran que Kanye West manipula a su esposa Bianca Censori

CIUDAD DE MÉXICO .-Bianca Censori, esposa de Kanye West, está siendo manipulada y obligada a cumplir los deseos del rapero con un estricto régimen de vida, de acuerdo a una fuente cercana anónima que habló con el periódico Daily Mail.

Entre las cosas que se revelaron, está el hecho de que la diseñadora no tiene permitido hablar si es que West no le da permiso, además de que tiene prohibido comer o vestir cualquier otra cosa que no sea lo que el rapero desee.

"Ya no tiene voluntad propia. En cambio simplemente obedece a Kanye", declaró el informante.

La fuente también mencionó que estas conductas pueden deberse a las inseguridades y miedos del cantante de "I Wonder", por lo cual intenta convertir a Censori en una versión más sometida de su ex esposa Kim Kardashian.

Dijo también que la actual esposa de Kanye debe hacer ejercicio para mantenerse en forma aunque él (Kanye) no lo haga; todo a raíz de que el rapero ha convencido a Censori de que ambos pertenecen a la realeza y deben actuar como tal.

Desde el mes de enero la pareja ha estado envuelta en controversias debido a los extraños, y a veces inadecuados, atuendos que suelen llevar desde que se fueron de vacaciones a Europa, además de los comportamientos faltos de civismo que se suscitaron en la vía pública el mes pasado.

Según el informante, a pesar de que muchos conocidos de la arquitecta estadounidense se han mostrado preocupados por ella y por el camino por el que la está llevando West, Censori solo argumentó que están celosos de su estrellato.

"Algunos de sus amigos finalmente pudieron hablar con ella, pero no estaba interesada en hablar de nada, ni en las preocupaciones de nadie por ella. Solo se alejó de todos y le dijo a uno de sus amigos más antiguos que no se metiera", declaró.

Según otra fuente que se comunicó con Daily Mail, Censori no es alguien que se caracterice por no hablar cuando algo está mal, por lo que asumen que en realidad se encuentra en serios problemas.

"Ella está atrapada y sus amigos están tratando de salvarla, pero nadie puede debido a los bloqueos que Kayne ha puesto a su alrededor", dijo.