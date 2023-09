Exigen en Chiapas paz y seguridad

Pobladores de Siltepec, quienes llevan semanas aterrorizados por la violencia generada por cárteles en el sur de Chiapas, encabezaron ayer una marcha multitudinaria para exigir a las autoridades que garanticen la justicia, paz y seguridad en la región.

Con una gran pancarta en la que se leía: "Queremos paz en Siltepec", al frente de la movilización, las mujeres, niños, hombres y adultos mayores caminaron desde la zona del Cerro de los Caracoles hasta el centro de la cabecera municipal.

La megaprotesta se realizó en una de las ciudades más afectadas por las balaceras y constantes bloqueos de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa (CDS), quienes disputan el control de la región.

En municipios de la zona, además de extorsionar a los pobladores, los criminales han provocado cortes de luz y desabasto de mercancías.

"Hoy el pueblo de Siltepec, miles de gentes, calle abarrotadas, todo el pueblo, comunidades, barrios, no hay credo o religión, no hay política, nada, simplemente queremos la seguridad y libertad de nuestro pueblo, no queremos vivir reprimidos, el clamor de la gente es evidente, piden paz, piden seguridad", narró un habitante al registrar la marcha.

"¡Unidos por la paz, queremos paz!", "¡Qué viva Siltepec!", ¡Libertad, libertad, libertad!", "¡El pueblo unido, jamás será vencido!", gritaron en el recorrido.

Apenas el pasado lunes, Siltepec fue uno de los municipios que recibió el despliegue de mil 500 elementos del Ejército y de la Policía estatal, tras semanas de alertas de extorsiones, violencia y asesinatos por esta disputa criminal en la que los pobladores son usados --bajo amenazas-- para realizar bloqueos o amedrentar a las autoridades.

Además de Siltepec, los uniformados también fueron desplegados en Frontera Comalapa, La Grandeza, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Mazapa de Madero y Motozintla, en una región colindante con la frontera que lleva a Guatemala.