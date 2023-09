Abre Politécnico sus puertas

El doctor Miguel Ángel Reyes López, del Instituto Politécnico Nacional, dijo que a pesar de que tienen ya 24 años aquí en Reynosa es poco conocido, ¨A lo mejor alguno de ustedes o muchos de ustedes han pasado por aquí y se preguntan y ahí que harán, que hacen ahí, porque muchos ignoran que hay un Centro de Tecnología Genómica, por eso, para nosotros es muy importante abrir las puertas y que poco a poco las personas sepan, primero, que estamos en Reynosa; segundo, lo que hacemos ,y tercero, que somos parte de esta sociedad.

Hemos tenido alumnos de 32 estados de la República, del extranjero y les pregunto ¿les gusta Reynosa?, algunos dicen que sí, otros que no; les digo: Paris no era París hace muchos años, Roma no era Roma, Londres no era Londres, si nos remontamos a cierta época, para ser París, para ser Londres, se desarrollaron paso a paso, la infraestructura, la educación, el empleo, las alianzas, debieron empoderar a las mujeres, eso es Reynosa hoy en día, una ciudad pujante, una ciudad industrial, una ciudad que a mí, en lo particular desde que llegué hace 20 años, me ha dado todo". expresó.

Por eso el Politécnico decidió instalarse aquí desde hace muchos años, para ser un foco de desarrollo y alianzas con el municipio y con el estado. En Reynosa tenemos una ubicación privilegiada, que es la frontera, en la cual orgullosamente trabajamos y colaboramos, algunos pasamos a los Estados Unidos, otros no, pero finalmente todos nos vemos beneficiados con este desarrollo.

"Nosotros empezamos siendo un centro innovador en tres aspecto básicos: primero, se creó un centro temático, centro de tecnología biogenómica en diciembre de 1999; en febrero del 2000 se difundió el borrador del genoma humano, es decir, las características genéticas que tenemos, entonces, estábamos a la vanguardia; el segundo punto fue que dentro de su estructura se creó la subdirección de Innovación o Vinculación, el cual ningún centro del Politécnico lo había creado y en tercer lugar se desarrolló una maestría en Biotecnología genómica; al día de hoy la maestría tiene cerca de 98 egresados, tenemos también un doctorado en Biotecnología, puntualizó.

Desarrollamos cuatro áreas en esta región de Tamaulipas: el área de la educación, tenemos maestría y doctorado; también desarrollamos investigación en medicina, en salud, medio ambiente, agrícola, ganadera, pecuaria y vida silvestre; otra área es integración social, nos interesa hacer cultura y finalmente el área de Innovación, 2014-2017 tuvimos el primer lugar de solicitudes de patente, 2018 ganamos el premio de innovación, en 2021 nuestro investigador doctor Gildardo ganó el primer lugar, al mejor innovador en el IPN, 2022 con esos mismos productos ganó el premio del IMPI a nivel nacional, esto quiere decir que nuestro quehacer importante es la innovación, sin embargo desarrollamos otras áreas.