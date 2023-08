Ven 'centralización' en FCE; avanza fusión con Educal

Este 1 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de decreto que busca que Educal, con sus 78 librerías, pase a formar parte de su sector.

Con ello, la empresa de participación estatal mayoritaria, constituida en 1982, dejará de estar sectorizada en la Secretaría de Cultura (SC) para poder alinear su operación con el FCE.

"A la entrada en vigor del presente Acuerdo, Educal S.A. de C.V., llevará a cabo su operación para el cumplimiento de su objeto de forma coordinada con el Organismo Público Descentralizado Fondo de Cultura Económica, debiendo celebrar dichas entidades paraestatales dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo un convenio de colaboración para señalar y establecer los términos de dicha coordinación", se expone en el documento.

Desde su llegada a la dirección del Fondo, el escritor Paco Ignacio Taibo II ha recibido críticas por operar de manera coordinada ambas dependencias sin el sustento jurídico necesario y con una posible extralimitación de sus funciones.

Asimismo, en enero de este año, la SC suprimió de su estructura a la Dirección General de Publicaciones y transfirió sus recursos presupuestarios, derechos de autor y acervos al FCE.

Estas acciones buscan concentrar todas la políticas del libro y el fomento a la lectura del Estado en el Fondo de Cultura Económica, en un viraje de vocación que ha sido criticado por especialistas y editores con arraigo e historia dentro de la editorial.

"Hay una transformación vocacional, de ser una editorial, una entidad que concibe, produce y comercializa libros, a un organismo público más asistencial", resumió Tomás Granados, quien fue Gerente Editorial del FCE, en entrevista con REFORMA.

El pasado 14 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó otro anteproyecto de decreto que reforma el objeto y razón de ser del sello editorial, sumando a su función el eje rector de la promoción del libro en el País.

Junto con Granados, los editores Daniel Goldin y Joaquín Díez-Canedo Flores concordaron en que el énfasis desde el Fondo al fomento a la lectura a través del obsequio de libros, además de una política errada, no corresponde a la tradición de una de las editoriales más emblemáticas de Hispanoamérica.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Taibo II ha calificado las críticas como "absurdas" y defendió los que sí reconoce como cambios importantes en la vocación de la editorial.

Este nuevo paso adelante en la fusión busca concretarse después de que, en noviembre del 2021, la Asamblea General de Accionistas de Educal aprobó modificar el objeto social de la empresa para incluir asuntos que, ahora, justifican que esté sectorizada con el SEP.

"Realizar nacional e internacionalmente las actividades de comercialización y distribución de bienes y servicios de carácter educativo y cultural, así como de ediciones y productos de instituciones públicas y privadas, para contribuir en el refuerzo de prácticas lectoras entre otros, para fortalecer la memoria histórica y cultura de México", se enumera como una de sus funciones.

Los dos anteproyectos de decreto, tanto el que reforma los estatutos del FCE como el que sectoriza a Educal con la SEP, deberán ser aprobados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo y publicados en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

Y preocupa a CANIEM concentración de política del libro

En opinión de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), los recientes cambios que buscan oficializarse en el Fondo de Cultura Económica podrían llevar a una concentración indeseable dentro del sector editorial.

"De manera general, nos preocupa un poco la intención de centralizar toda política pública en torno al libro en el Fondo de Cultura Económica", expuso en entrevista Hugo Setzer, presidente de la Cámara.

A decir del titular del organismo que agrupa a 230 empresas, una de las pérdidas más importantes que derivan de esta política es la supresión de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura (SC).

"Me parece que era un lugar importante para hablar sobre políticas públicas que hacen falta en torno al libro y la lectura, y no me queda claro que sea en verdad la vocación del Fondo de Cultura Económica (FCE)", abundó Setzer.

Una de las funciones de esta dirección, recuerda, era incidir en la implementación de políticas para el sector, una tarea que no se ha retomado desde su desaparición.

"Yo creo que era una de las partes muy importantes para muchas cosas, como las participaciones en ferias internacionales, donde la SC tenía una participación importante junto con nosotros, y ahora hemos tenido cero interlocución con la Secretaría, con la excepción de la Dirección General de Bibliotecas, con la que tenemos una muy buena relación", detalló

"Fuera de eso, es la única área de la SC con quien tenemos comunicación. Fuera de eso, nada, como si no existiéramos, parece que hay una instrucción desde la Presidencia que diga 'todo lo que tenga que ver con libro lo administra el Fondo de Cultura'", lamentó.

El anteproyecto de decreto que reforma los estatutos del Fondo, que pone énfasis en el obsequio de libros, podría entrañar actos de competencia desleal, estima también la CANIEM.

"Si hay una editorial que, además con nuestros impuestos, pone libros de un precio de venta al público muy bajo o de plano regalados, sí es una competencia desleal", ponderó Setzer.

De igual forma, considera que el obsequio de libros como política pública podría no ser tan efectiva como se plantea desde el Gobierno.

"Yo creo que no es positivo, no necesariamente trae buenos resultados y yo creo que se le quita este valor al libro, que tiene un valor porque hay muchísima gente que trabaja para producirlos con el esmero y el cuidado que tienen los libros que publicamos en la industria editorial", juzgó.

Por otro lado, Setzer aseguró que la CANIEM tiene una buena relación con el FCE, aunque no siempre estén de acuerdo, y estimó que, en el caso de que se concrete lo planteado en los anteproyectos, buscará estrechar la comunicación.

"Ya si se va a centralizar en el Fondo, nos tendremos que sentar a hablar con el Fondo de estas políticas públicas que, me parece, que eso debería estar más en la Secretaría de Cultura, pero si ya eso se está centralizando, lo hablaremos con quien sea el responsable desde el punto de vista del Gobierno", vislumbró.

"No hay ningún problema ni personal ni institucional con el Fondo, sino, sencillamente, esta parte de centralización que nos parece que no es lo más conveniente", concluyó.