Cancela Sandoval reunión con diputados para abordar hackeo

La Comisión de la Defensa Nacional acordó hace 10 días pedir un encuentro con el Secretario, ante la gravedad de la violación de la ciberseguridad de la dependencia y la apropiación de millones de archivos, calculado en 6 terabytes de información.

Sandoval aceptó el encuentro, con la condición de que se realizara en las instalaciones de la Sedena y no tuviera que acudir al recinto legislativo de San Lázaro.

El diputado de MC, Sergio Barrera, informó de la cancelación del encuentro que se llevaría a cabo el 18 de octubre.

"Acabo de ser notificado por la secretaría técnica de la Comisión de Defensa, que el General Secretario Cresencio Sandoval pospuso la reunión que tendríamos el próximo martes 18 de octubre y no hay aún una fecha definitiva.

"Es una pena que nos hayan cancelado debido a que hemos solicitado por varias vías que necesitamos tener más información acerca del lamentable hackeo que ocurrió en la Sedena", destacó el legislador de Movimiento Ciudadano.

Precisó que los diputados de la Comisión de Defensa Nacional esperan hablar con el secretario para discutir el presupuesto que necesita la dependencia para generar un mejor sistema de protección digital.

"Lo estamos buscando justo para discutir el Presupuesto, si vamos a tener que dotar de recursos para proteger a la Sedena, necesitamos hablar con el General y resulta que, después de la militarización que están haciendo, pues no es posible, que no nos puede recibir", declaró el legislador.

Agregó que el secretario de Defensa Nacional se resiste recibir a los diputados, que ni siquiera pueden aspirar a que comparezca, porque no quiere sujetarse al control de otro poder.

"No quiere estar en una reunión, ya no digamos comparecer, ninguna de las dos. No solo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un Poder, lamentable", opinó Barrera.