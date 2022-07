Acusa Embajador de Cuba campaña contra médicos cubanos

También afirmó que es una falacia que los médicos que recién llegaron a México no pueden hablar sobre las condiciones en que trabajarán en nuestro País.

"No todo es color de rosa, todos saben que hay campaña contra de Cuba, internacional, financiada además por el Gobierno de Estados Unidos, para denigrar la colaboración médica cubana, con temas verdaderamente espurios, de que si los médicos son esclavos, etc., que si no se les paga, que si no son médicos", señaló el Embajador durante su participación en la primera sesión de trabajo del Grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados.