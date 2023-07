Transmite activista ataque...y Bedolla en los tacos

Apatzingán, México

Ayer, el Mandatario morenista visitó la demarcación y se encontró con José Luis Cruz Lucatero, Presidente Municipal de Apatzingán, con quien realizó el corte de listón de la Avenida José María Morelos y Pavón.

A unos metros, vecinos en las inmediaciones de la carretera Aguililla-Apatzingán realizaban una protesta para pedir cuentas y exigir seguridad a ambos, además de exponer quejas contra policías locales, a quienes acusaban de malos tratos, corrupción y prepotencia.

En su página de Facebook "Resistencia Civil Pacífica Apatzingán", Julio Acosta transmitió en vivo la manifestación en la que se observaba cómo desplegaron mantas largas impresas con las demandas, en espera de que, al pasar, las autoridades las observaran y los atendieran.

Esto no ocurrió, y en la zona, donde se observó un fuerte dispositivo de seguridad, el activista fue baleado mientras circulaba en su vehículo.

El primer "en vivo" que duró cerca de una hora, Acosta indicó que trató de acercarse a los funcionarios para exigir seguridad para el Municipio, y minutos después, inició otra transmisión en la que se veía con la barbilla, el cuello y el pecho ensangrentado.

"Gente, pasó lo que tenía que suceder, ¡puta madre!, me pegaron. ¡Ayúdenme!", dijo al tiempo que se observó que cayó al suelo, frente a un hospital.

"Mi gente, aquí estoy. Vinieron del Gobierno. Si vieron que mandaron al Gobierno. Es el mensaje del gobierno. Perdónenme. Ayuden a mi familia, no la dejen sola, por favor. Cuiden a mi familia, los amo mucho; a mis hijos los adoro. ¡Ayúdenme, por favor!", grabó.

Afuera del nosocomio, dos hombres se acercaron y lo subieron a una camilla, mientras él señalaba a los que consideraba responsables de este ataque: al Gobernador Ramírez Bedolla; el director municipal de Seguridad Pública, Jesús Rangel, y el Alcalde de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero, a quienes ha reprochado en sus redes sobre una estrategia de seguridad.

"Fue el Gobernador, fue José Luis Cruz Lucatero, fue Chucho Rangel. ¡Fue Chucho Rangel!", expuso.

El Gobernador morenista no ha hablado al respecto ni el encargado de la seguridad en Apatzingán, pero el Alcalde, en su página de Facebook, se deslindó del ataque.

"Continúan los mentirosos inventando cosas al presidente, mientras hacía entrega junto al Gobernador del Estado de la bonita obra del acceso Aguililla-Apatzingán", dijo por la noche.

"No puedo creer que algunas gentes se den vuelo publicando mentiras sobre el presidente. Ustedes me conocen, al igual que a mi familia y a mis padres, todos personas de trabajo lícito. Excelente día", insistió por la mañana.

Asimismo, en sus redes, el activista Julio Acosta denunció que el pasado 27 de junio fue víctima de un posible atentado o levantón. Contó que a su casa llegaron camionetas con la intención de secuestrarlo, hecho por el que, aseguró, interpuso una denuncia.

"Yo ahí declaro que no tengo problemas con nadie, más que con Chucho Rangel (director municipal de Seguridad Pública) y el Presidente Municipal, que es a los que he confrontado y es a quienes les he exhibido la corrupción. Son con los únicos personajes con quien he tenido problemas. Entonces, si me llega a pasar algo, es porque ellos lo mandaron a hacer", advirtió.

... Y Bedolla comía tacos

Este martes, en el marco de la visita del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visitó Apatzingán, en el Municipio atacaron a balazos al activista de "Resistencia Civil Pacífica Apatzingán" y un taxista fue ejecutado en la colonia Vista Hermosa.

El morenistas no se refirió públicamente a la seguridad en la zona, pero presumió que caminó hacia un puesto para cenar y platicar con el taquero, actividad que difundió en sus redes sociales.

"Estamos aquí en los tacos de 'El Pirrin' en Apatzingán, tacos al pastor, pero yo digo que son los mejores tacos al pastor en Apatzingán, ¿o no?, porque los hacen con carbón vivo, con puro carbón", dijo.

En el video, de unos 27 segundos, no se observó pasar a peatones y, en los huecos de la toma cerrada, se identificó a personal de seguridad custodiando al Gobernador michoacano.

Esta publicación generó inconformidad de los usuarios en redes sociales que le reprocharon difundir este acto en medio de una ola de inseguridad, que urgieron calmar en la entidad.

"Unos taquitos en La Ruana", le expuso el usuario Rubén Anguiano, en alusión al ataque violento que quitó la vida al ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora.

"Hay que trabajar para que los ciudadanos sientan esa tranquilidad en el Estado", le exigió Alejandro Aguilar.

"... si así como tragas trabajaras, Michoacán sería otro", consideró Marco Ballesteros.

"Siga tragando tranquilamente sus tacos góber, mientras sus gobernados tragan plomo", externó Tino Burgos.

Esta mañana, pese a la presencia de fuerzas de los tres niveles de Gobierno, a la orilla de la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos fueron dejados dos cuerpos decapitados en Apatzingán, a la altura de la comunidad de Los Tamarindos. Uno estaba envuelto en una cobija y el otro en una bolsa de plástico negra.