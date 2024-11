Desconocen a diputada

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 -

Concretan "golpe" a Anylú Bendición Hernández y la quitan de la coordinación de Morena en el Congreso local.

Al asegurar que no se "vendieron" al Gobernador Samuel García, que no hay fracturas y que sólo se trató de un acuerdo tomado

por la mayoría de los integrantes de la bancada, Mario Soto se presentó hoy como nuevo coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local en sustitución de Hernández.

Soto dijo que actuarán para fortalecer la agenda de la 4T y que están en contra del MCPRIAN.

Aseguró que votarán conforme a los principios de Morena en temas como el Presupuesto y la contratación de deuda.

"Estamos anunciando un cambio en la coordinación de la bancada de Morena, y la asume un servidor y estamos creando la figura de vicecoordinadora en la que estaría mi compañera Berenice Martínez, y ésto porque la mayoría de los Diputadas y los Diputados de Morena se manifestaron en el sentido del cambio en la coordinación y es un asunto interno, así es como nos dirigimos y también es un tema democrático en el las y los compañeros tomaron la decisión", expresó Soto.

"Lo que más nos motiva es llevar a cabo la agenda de la Cuarta Transformación como lo hemos venido haciendo en estos meses, pero bueno, el tema del cambio en la coordinación es un tema interno, la razón es interna, fue una mayoría, y el rumbo que vamos a tomar es el mismo, promoviendo el aterrizaje de la Cuarta Transformación en Nuevo León, ella (Hernández) lo estaba haciendo, lo estábamos haciendo todos y lo vamos a seguir haciendo.

"Vamos a segur trabajando, no hay fracturas internas, toda esa especulación no la hay, no hay división, en Morena somos un partido de pensamiento plural, no somos de pensamiento único, en Morena hay muchas formas de pensar y siempre hemos votado en libertad. Los dos que no firmaron, yo platiqué con ellos, siguen en el grupo legislativo de Morena, y Anylú es una Diputada excepcional, es una gran Diputada, y también el Diputado Jesús Elizondo, ha hecho un gran trabajo".

El escrito con el cambio en la coordinación de Morena se presentó a las 9:22 horas en la Oficialía de Partes del Congreso local y se le dio entrada en los asuntos en cartera de la sesión del Pleno, donde se turnó a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) para que se realicen los ajustes derivados de ello.

"Es una decisión interna", añadió, "no hay intervención del partido a nivel nacional, es una decisión interna de los Diputados y Diputadas".

En conferencia de prensa, Mario Soto descartó acuerdos con el PRIAN y con MC y el Gobernador García.

"Lo que tenemos es un diálogo permanente", agregó, "y eso es lo que vamos a seguir haciendo.

"Esta bancada obedece a la Cuarta Transformación, obedece al obradorismo, al estado de bienestar, al humanismo, a lo que es Morena y nada más".

"¿El cambio fue obligados por el Gobernador?", se le cuestionó.

"No, nada de eso", respondió, "fue una decisión de los y las Diputadas. Nosotros tenemos una relación institucional con todas las demás fuerzas políticas, no hay subordinación ni nada de eso, nosotros estamos luchando en este Congreso contra el MCPRIAN, somos la voz sensata".

Con relación a la presidencia de la Cocri, dijo que eso tendrá que analizarse en los próximos días.

Previo a la entrega del documento, Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN, dijo que de concretarse en movimiento, evaluará el tomar la presidencia de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), pues él la cedió a Hernández como parte de los acuerdos para destrabar el arranque de la Legislatura.