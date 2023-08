¡De todo un poco!

THE WONDERFUL WORLD OF MICKEY MOUSE: STEAMBOAT SILLY.

El Maravilloso Mundo de Mickey Mouse presenta un nuevo corto animado que sirve como homenaje a los 100 años de la compañía, bajo el título Steamboat Silly.

Su nombre hace referencia al clásico corto de Mickey, Steamboat Willie, y le rinde tributo. En el nuevo proyecto, codirigido por Eddie Trigueros y Paul Rudish, Mickey invita a sus amigos a una noche de ver películas en casa, pero todo se sale de control cuando deciden ver el corto original de 1928.

En ese entonces la personalidad del famoso ratón era más traviesa y un accidente en la proyección provoca la aparición de cientos de Mickeys que llegan a armar desorden a la ciudad.

Debido a esto, Minnie, Donald, Goofy y Daisy deben unirse en una cacería para detener el caos.

El corto es muy divertido, es como tener una variante de Gremlins al estilo Mickey, y es al mismo tiempo es un gran homenaje al personaje. Incluso la solución al problema, sin dar spoilers, es muy original y apela a la nostalgia.

ASFIXIADOS

Asfixiados es un drama sobre una pareja que en una situación de crisis debe soltar todo lo que no se han querido decir en los últimos años.

La cinta argentina cuenta la historia de Nacho y Lucía, un productor de televisión y una dueña de un restaurante, interpretados por Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz.

Su vida se resume al trabajo constante, y seguir adelante con un matrimonio con poca comunicación, hasta que unas vacaciones en un velero, junto con otra pareja, los tiene en un espacio pequeño confrontando todos sus secretos y diferencias.

El director Luciano Podcaminsky aprovecha el escenario claustrofóbico de una embarcación en el medio del mar para confrontar al matrimonio a su peor temor, tener que decirse la verdad.

Una tormenta que los acecha sirve como analogía para el drama que llevan dentro los personajes.

La principal razón por la que la cinta funciona es el excepcional trabajo de Sbaraglia y Díaz, que con sus personajes confrontan 24 años de matrimonio donde ya no se tiene un proyecto en común.

THE BEANIE BUBBLE

La Fiebre de los Peluches Beanie cuenta la historia de TY Warner, el empresario que desató la locura por sus juguetes, pero lo interesante es que se encuentra narrada por tres mujeres que tuvieron contacto con él y fueron parte del éxito.

Se encuentra basada en el libro "The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute", de Zac Bissonnette, adaptado para la pantalla por Kristin Gore, que comparte el crédito de dirección con Damian Kulash.

Es una historia muy bien estructurada sobre como los peluches se convirtieron en un suceso y la razón del quiebre del negocio y la vida de Warner.

La historia sigue a tres mujeres cercanas a él: la cofundadora Robbie (Elizabeth Banks), su prometida Sheila (Sarah Snook) y su empleada más leal Maya (Geraldine Viswanathan).

Los realizadores logran un extraordinario trabajo de ensamble por parte de Banks, Snook y Viswanathan, narrado de una manera muy ágil al saltar en el tiempo entre las historias y sus temas.

Detalla como sus ideas fueron las que convirtieron a la empresa en un modelo de éxito, y la manera en que Warner las trataba y reaccionaba.