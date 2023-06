Programa de Vacunación Universal, por debajo de meta nacional

Durante el año pasado, la cobertura de algunas vacunas a nivel nacional presentó niveles muy bajos, en comparación con los porcentajes reportados en el último año de administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, la aplicación de la vacuna contra Hepatitis B primera dosis, bajó de 100% en 2018 a 58% en 2022.

Y en el caso de la vacuna contra VPH que en 2018 tuvo una cobertura de 97%, para el año pasado sólo alcanzó el 63.7%; y durante 2020 y 2021 no se aplicó una sola de estas vacunas.

"En los últimos seis años, hemos estado muy por debajo de las metas nacionales que se tienen del programa, que es del 90% de cobertura. (En 2022) el promedio de cobertura del Programa de Vacunación Universal alcanzó el 84.7%", detalló Frida Romay, integrante del colectivo.

Instituciones de seguridad social no surten recetas

En cuanto al desabasto de medicamentos, como adelantó ayer martes EL UNIVERSAL, más de 15.2 millones de recetas no fueron surtidas de manera efectiva en las principales instituciones de seguridad social durante el 2022.

Andrés Castañeda, coordinador del Cero Desabasto, señaló que el contenido del informe refleja "una tremenda fragilidad en la cadena de acceso a los medicamentos en México", porque un cambio, por mínimo que sea, lo "tambalea completamente".

"Deberíamos pugnar porque exista una política farmacéutica nacional, ésta no es una idea nueva, está bien claro que es el camino a seguir, que es lo que funciona. Es una estrategia que nos permita fortalecer la cadena de suministro, e identificar dónde hay puntos de vulnerabilidad", especificó.

En ese sentido, el IMSS tuvo el mayor número de quejas el año pasado por no surtir medicamentos o insumos. De un total de 11 mil 741: el Seguro Social tiene 7 mil 072; el IMSS-Bienestar, 3 mil 112; y el ISSSTE mil 172.

Entre los medicamentos con más quejas por desabasto, reportado por el IMSS el año pasado, están los relacionados con la salud mental, diabetes, Parkinson, algunos analgésicos e hipertensión.

Por ejemplo, el Clonazepam tabletas 2mg (385 quejas), Sitagliptina Metformina (309), Insulina humana acción intermedia NPH solución inyectable 100 UI (279), Levodopa y Carbidopa tabletas 250 mg725mg (274) y Celecoxib cápsulas 200 mg (212).

El informe también señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 25 auditorías al Sector Salud a nivel federal, de las cuales se emitieron 110 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora por acciones u omisiones.

Se auditó una muestra superior a la mitad del monto del presupuesto que se destina a salud a nivel federal (63.9%), y se observaron 885.4 millones de pesos, de los cuales se lograron recuperar 682.9 millones.

"Esto implica que, si bien se recuperó el 77 % de los recursos públicos auditados, este monto no fue ejercido ni cumplió con los fines para los cuales fue destinado. El monto restante, es decir, 202.4 millones de pesos no solo no fueron destinados, sino que tampoco han sido reintegrados al erario", señaló el Colectivo.