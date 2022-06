"¡Ayúdenme!, no tengo nada que comer", claman afectados por Agatha; exigen ayuda gubernamental

OAXACA , Oax.- "¡Ayúdenme!, mándeme comida, no tengo nada que comer", claman los habitantes de San Mateo Piñas que cumplieron ocho días del desastre que dejó el huracán Agatha sin ayuda gubernamental, mientras que la delegada estatal de Programas para el Bienestar en Oaxaca , Nancy Ortiz Cabrera, publica fotografías en pose y sonriente.

Le recordaron: "llevamos más de siete días de que pasó el Huracán y no hay ayuda. Fueron seis horas de lluvia y de viento que se llevaron casas, árboles, cultivos y no llegó la ayuda porque venían las elecciones, ya pasaron las elecciones y nada. Esta no es una cuestión mediática, es un grito de auxilio. Es cuestión de humanidad".

En vísperas de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los daños causados por el huracán Agatha, la delegada de Bienestar publicó, el miércoles ocho de junio, en su cuenta de Twitter @NancyOrtizOax una fotografía con su equipo posando muy sonrientes con la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes.

"El bienestar se lleva a pie, en territorio y con un gran equipo; es un honor caminar al lado de la secretaria @A_MontielR censando casa por casa en Pluma Hidalgo, atendemos a la población afectada por el huracán Agatha. Unidos saldremos adelante", posteó la insensible delegada que reaccionó siete días después y con la llegada de López Obrador.

Eso irritó a los habitantes de San Mateo Piñas porque las familias radicadas en la capital de Oaxaca y en Estados Unidos han logrado juntar cinco toneladas de víveres y el gobierno federal y estatal se niegan llevarlo vía aérea.

En una conferencia de prensa manifestaron que "ya hemos mandado mensajes a la zona militar y los del ejército nos dicen "necesitamos las coordenadas, pero yo no estudie aeronáutica y ellos sí tienen gente para ello".

Otros les dicen lleven los víveres a Huatulco o Puerto Escondido para que Protección Civil la distribuya, pero ya existe el antecedente del Huracán Paulina y el terremoto de que la ayuda no llega a quien lo necesita.

Otra queja es que entienden que Mazunte y Huatulco son lugares turísticos y tenga prioridad, pero donde está la emergencia es en comunidades intrincadas de la Costa intrincadas y la Sierra Sur.

La realidad, se quejaron que a mas de una semana varias comunidades de San Mateo Piñas siguen incomunicados y sin alimentos.

Julia Silva relata que para llegar a San Mateo se hacen ocho horas y media porque son 234 kilómetros, sin embargo, con los deslaves y los cerros desgajados, los caminos han quedado intransitables y las rancherías ahora hace hasta 15 horas para acceder a un punto de comunicación.

Graciela Rojas reconoce que tenemos una cantidad considerable de apoyos, son cinco toneladas, pero tenemos problemas para enviar. Hemos tocados puertas a la Sedena, pero piden muchas condiciones.

A parte pusieron muchas trabas por las elecciones del pasado domingo, pero ya pasaron las elecciones y nada. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su mujer recorren zonas turísticas y se promocionan en sus redes sociales.

Guillermo Ortiz García cuestionó al presidente municipal de San Mateo Piñas, Tomás Victorio García, "es una pena decirlo y que se entere la sociedad, él nunca está en San Mateo. Se atrevió a decir que sorteo obstáculos para llegar a la capital, pero él vive aquí en la ciudad de Oaxaca. Dio una entrevista donde aseguraba que viajo en moto. Es imposible. Nuestros paisanos con paneles solares tiene señal, bajan y mandan fotos. Ellos son los que están haciendo el censo".