Ofrece Nuevo León liberar $600 millones de los retenidos

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 - 10:03 a.m.

MONTERREY, NL.- El Gobierno estatal ya informó que no cuenta con recursos para liberarle a los municipios los mil 700 millones que les adeuda del 2023, pero que sí puede disponer para éstos de 600 millones de pesos, dijo Carlos de la Fuente.

Sin embargo, el líder de la fracción del PAN en el Congreso local agregó que siguen sin liberar esos recursos para dar una muestra de que efectivamente quieren avanzar en el cumplimiento de acuerdos y en torno al Presupuesto 2025.

"No nos han buscado de la Tesorería para una segunda reunión y estoy preocupado porque estamos a escasos 9 días de que se llegue la fecha límite para que nos remitan el Presupuesto 2025 completo y no se ve claro, y tampoco se ve claro que nos vayan a dar un anticipo, al menos, de lo que se les debe a los Alcaldes desde el 2023", expresó.

"Ya nos dijeron que solamente tendrían capacidad de pagarles 600 millones de los mil 700 millones que les deben desde el 2023, pero bueno, con eso podríamos avanzar (en el diálogo), podrían mandar un buen mensaje de que sí quieren transitar con los Alcalde y, sobre todo, con la Oposición.

"El Tesorero nos dijo que no tenían la capacidad, nos dijo: 'No me pueden poner de requisito los mil 700 millones, porque no los tenemos', nos dijeron que nos iban a decir con cuánto sí podían y nos dijeron que con 600 millones y pues bueno, sería un buen avance, pero no los han liberado".

En enero del 2023, para destrabar el Presupuesto de ese año, el Ejecutivo aceptó establecer un Fondo para Municipios por 2 mil 500 millones de pesos que se distribuiría entre 28 municipios no emecistas, pero por diversas acciones legales sólo entregó el 30 por ciento de ese recurso.

"No vamos a transitar si no avanzamos en los dos puntos que se acordaron", añadió De la Fuente, "Uno, que se publique todo, todo lo pendiente, donde siguen muchos decretos pendientes, y dos, que se avance en pagar lo que por Ley se adeuda a los municipios".