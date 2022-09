Ejército, a las calles; partidos, a la guerra

RESPALDO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer la iniciativa del tricolor, con la que se busca extender el despliegue de las fuerzas armadas hasta el 2028 y asegurar la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública,

"Lo que está proponiendo creo que el PRI... yo estoy de acuerdo con eso, que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta", dijo López Obrador.

"Lo que está proponiendo creo que el PRI... yo estoy de acuerdo con eso, que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta"

El tema enfrentó a la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) y el dirigente panista Marko Cortés con dejar esta alianza.

"La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral. Si no se cuida la razón de ser de la alianza, lo que le dio sentido a esta coalición, no valdría la pena continuar".

"Hago un llamado a la dirigencia nacional del PRI y a sus legisladores, que así como dijimos no a la Ley Bartlett, con esa misma altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que obtuvimos en 2021, digamos no a la militarización", manifestó el dirigente albiazul.

Reveló que el sábado platicó con el líder tricolor, Alejandro Moreno, quien sólo le respondió que "revisará" la postura de su partido, contrario al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien confirmó que sus legisladores rechazarán cualquier intento de militarización del país.

Pero el dirigente priista, Alejandro Moreno -quien en el Congreso enfrenta una solicitud de desafuero a solicitud de la Fiscalía de Campeche que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito-, retó al PAN y rechazó recibir órdenes.