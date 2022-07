Aumentan contagios de Covid nueve veces en un mes

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal (Ssa), que concentra los registros de todas las entidades, al último corte oficial con fecha del 2 de julio, había al menos 52 mil 496 contagios activos en la CDMX. Es decir, personas que pueden seguir propagando el virus.

En tanto, se registraban además 149 mil 472 casos sospechosos, que podrían ser contagios positivos, aunque sin una prueba oficial que lo acreditara.

Sobre las hospitalizaciones, la CDMX ha reportado que 235 personas estaban hospitalizadas, de las cuales 32 se encontraban en intubación, según su último corte oficial al 19 de junio.

Entre el 9 y 15 de mayo había en la Capital 58 hospitalizados.

Aunque las autoridades federales reconocieron este fin de semana que los casos van al alza, el Gobierno capitalino ha minimizado el aumento al afirmar que las cifras son menores a las que se reportaron durante las peores olas, que es menor la ocupación en hospitales y que se mantiene la vacunación.

Especialistas en Salud urgen frenar la propagación y enfatizar en las medidas de prevención, pues advierten, no basta con la vacunación, ya que no evita el contagio.

Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, advierte que el impacto de un incremento de tal magnitud de contagios activos aumenta los riesgos de nuevas mutaciones, así como la demanda de atención médica simultánea.

"La situación se ha visto más complicada, no sólo son los contagios, se debe evitar que haya más casos porque eso facilita que el virus siga mutando y que pueda ser no sólo más contagioso, sino más letal. Son muchos casos otra vez y a lo mejor no requieren tantas hospitalizaciones y qué bueno, pero se acumula mucha gente y muchos se reinfectan.

"Recordemos, además, que la mitad de los infectados no tienen síntomas, pero todavía hay casos graves y muertos y algunos van a tener secuelas, que pueden ser limitaciones temporales o permanentes que sería mejor evitar", añadió.