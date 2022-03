Arremete AMLO contra el Parlamento Europeo

Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa". Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Con 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados resolvieron un proyecto este jueves para pedirle al Gobierno de López Obrador que actuara de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa y los defensores de derechos humanos, uno de los grandes lastres del país, reconocido como el más violento del mundo para ejercer el periodismo. Además, le solicitaron al presidente que frenara la "retórica populista" contra la prensa desde sus conferencias mañaneras diarias. La resolución europea supuso una petición inédita de la institución frente a una problemática que no es exclusiva de este Gobierno —pues se ha cobrado la vida de más de 150 reporteros en las últimas dos décadas y 68 activistas han sido asesinados en los últimos cuatro años— pero a quien le solicitó que tomara las medidas necesarias para no ponerlos más en riesgo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en su conferencia de este viernes que él redactó el comunicado de camino a su gira por Chiapas (sur del país) frente a lo que consideró una "resolución calumniosa". Y ha agregado: "Nosotros no podemos permitir que se nos falte el respeto. A veces se puede pensar que solo aquí —antes era costumbre que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna—, pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo". "Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa", ha rematado.

El documento europeo ha aterrizado en México en plena recta final para una de las propuestas estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El próximo 10 de abril los ciudadanos votarán en una consulta pública si desean que el presidente siga o no en el cargo, una medida histórica que ha implementado el Ejecutivo y que ha obligado a hacer cambios constitucionales. El Gobierno acude al referéndum de revocación de mandato convencido en que la ciudadanía le da uno de los apoyos más altos a nivel mundial para un mandatario, más del 60% de popularidad, según las últimas encuestas.

"Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice.", arranca la dura respuesta del Gobierno mexicano a la Cámara europea. Los eurodiputados votaron a favor de un texto que reconocía al país como el más mortífero para ejercer el oficio.

CIFRAS ALARMANTES

En México han sido asesinados al menos seis periodistas en lo que va de año, según la reconocida ONG Artículo 19. Las cifras alarmantes han provocado protestas en todo el territorio, especialmente tras los asesinatos casi seguidos —en menos de seis días y en la misma ciudad— de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, el 17 y 23 de enero en Tijuana. En los tres años de Gobierno de López Obrador han sido asesinados 31. La impunidad rampante, más del 90% de los crímenes no se resuelven, ha sido otro de los motivos que alegó el documento aprobado por el Parlamento para pedirle al Gobierno que actúe. "Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos", ha sido la explicación del Gobierno mexicano. Y agrega: "Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos".

Llama a respetar el derecho ajeno

- En el escueto comunicado —pero incisivo— le ha espetado al Parlamento: "Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano". "Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", finaliza el texto de la Presidencia.

- López Obrador ha sacado toda la artillería y les ha reclamado incluso su responsabilidad en la guerra de Ucrania. "En vez de evitar una guerra, ahora quieren arreglar otras cosas. Y aplican tarde sanciones, que solo perjudican a la gente porque ha subido el recibo del gas y de la luz. Esto no tiene nada que ver con sus pueblos, son sus gobernantes, ellos son pueblos extraordinarios y merecen un mejor destino". Y sobre el comunicado ha concluido: "Estos señores, legisladores europeos con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al Gobierno de México

- Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se quedaban callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte al respeto a las autoridades legítimamente y legalmente constituidas".