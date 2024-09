Pide IP de EU que discusión de reforma a PJ tenga apertura

El titular de la American Society of Mexico, Larry Rubin, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la reforma judicial se discuta con mayor amplitud de voces.

En su cuenta de X, el dirigente empresarial pidió también a Adán Augusto, líder de Morena en el Senado, estuche las peticiones del sector privado para asegurar una reforma que beneficie a México.

"Señor Presidente @lopezobrador_ Respetuosamente pedimos que la reforma judicial se discuta con mayor apertura, escuchando a quienes hemos apostado por México, generando empleo y bienestar.

"Solicitamos que el senador @adan_augusto, como líder de la bancada de morena en el Senado, considere nuestras voces para asegurar una reforma que fortalezca al País", escribió Rubin.

El pasado 3 de septiembre Larry Rubin había solicitado a los legisladores mexicanos a tomar tiempo para revisar el paquete de reformas que incluyen la del Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos para no aprobarlas al vapor.

"Estas no son reformas menores, se trata de cambios vitales que impactarán no solo en el marco legal interno, sino también en el marco de la relación comercial y política con nuestros principales socios, en particular con Estados Unidos.

"Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie a profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores", expresó en ese momento.

Comentó que ante el alcance de las reformas propuestas debe analizar el impacto de las mismas, tanto en la población en general, como entre los inversionistas, especialmente de Estados Unidos que es el principal socio de México.

"Para las empresas estadounidenses en México, el Estado de Derecho significa muchísimo, por eso es nuestro interés pedirle y solicitar al Congreso de México que se tome el tiempo de deliberar en una de las reformas más cruciales, para este País, que es la reforma del Poder Judicial y de los organismos autónomos", recalcó.