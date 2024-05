'Suicídate y luego hablamos', dice AMLO de orden del INE

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha exigido, en dos ocasiones, al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia que una vez que concluyan las conferencias matutinas transmitidas en vivo debe revisarlas y eliminar el contenido electoral antes de colocarlas en los sitios oficiales de manera permanente.

Sin embargo, tanto Ramírez como López Obrador se mostraron como si desconocieran la instrucción.

Incluso, aunque en lo que va del proceso electoral el organismo le ha ordenado editar o eliminar 27 conferencias matutinas; no declarar a favor o en contra de un candidato o partido, y no presumir logros de gobierno, el Mandatario argumentó que la autoridad debe decirle cuáles son sus límites.

"Nada más que nos digan qué no podemos decir, ya sabemos que no podemos llamar a votar por un partido, por un candidato o una candidata, eso es obvio ¿no? Eso no lo haríamos, no lo hacemos, pero sí podemos informar a la gente sobre cuestiones políticas", dijo en su conferencia de este lunes.

El Presidente recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió que las conferencias no pueden suspenderse de manera definitiva.

"Ya resolvieron que es parte de nuestra función y de nuestro derecho de libre manifestación de ideas, no puede haber censura, no nos pueden callar", expresó.





Ante la insistencia de los medios sobre la edición de las mañaneras, preguntó: ¿Cómo, todas las mañaneras? ¿Que se quiten? ¿O sea, que no sean en vivo?

Al aclararle que antes de subirlas de manera permanente en sus redes, el Presidente soltó una carcajada.

"¿Cómo, antes de subirlas a las redes? ¿De veras? Sólo por telepatía. No, qué van a imaginar ustedes que son tan preguntones, preguntonas, con todo respeto y cariño, ni modo que ya sepan que me van a venir a preguntar aquí", afirmó entre risas.

Pese a que en las notificaciones el INE le ha explicado a Ramírez lo que debe hacer, y que se trata del material que coloca en redes de manera permanente una vez concluida la conferencia diaria, justificó que sólo puede editar casos concretos.

"La Comisión de Quejas dice qué se tienen que editar, pero se editan cuando se queja un partido o algún actor partido, en ese momento sí, antes no", afirmó.

Por lo que el tabasqueño remató entre carcajadas: "¡Suicídate y luego hablamos! No, pero no sabía eso".