Me hacen lo que el viento a Juárez, dice AMLO sobre NYT

Sinaloa, México.- Tras el reportaje de The New York Times que revela que el Gobierno de Estados Unidos indagó posibles vínculos de aliados del Andrés Manuel López Obrador con cárteles de la droga, el Presidente afirmó que le van a seguir haciendo "lo que el viento a Juárez".

Desde Sinaloa, al inaugurar el Acueducto Picachos-Concordia, el Mandatario afirmó que siempre se ha conducido su vida en "línea recta" y reiteró que lo que más estima importante en su vida es la honestidad.

"Ya ven cómo andan ¿no? Andan, pero... con mucho miedo y enojadísimos, enojadísimos, y con la máxima, la máxima del hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello blanco, según la cual la calumnia cuando no mancha, tizna", repitió.

"Nada más que eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, por eso, me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez".

La publicación del diario estadounidense señala que Estados Unidos descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre "poderosos" agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al Presidente.

Uno de los confidentes más cercanos de López Obrador -de quien el diario no reveló nombre- se habría reunido antes de las elecciones presidenciales de 2018 con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.

Además, según una fuente del NYT, tras la elección de 2018, un líder del cártel de Los Zetas habría dado cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador, con la esperanza de salir de prisión. En este caso tampoco se ventilaron los nombres.

"Ya hasta estoy hablando más rápido, mejor ahí nos vemos", añadió López Obrador ante cientos de personas, sin mencionar directamente el reportaje que ha calificado de calumnia y mentira.

'No quiero que me cepillen'Al final de su intervención, el Jefe del Ejecutivo reiteró que no tendrá eventos públicos durante los siguientes tres meses -periodo en el que transcurrirá el periodo de campañas electorales- para evitar que lo "cepillen" las autoridades electorales.

"Nos vamos a seguir encontrando, porque todavía voy a regresar a Sinaloa, ahora en los próximos tres meses no, porque ya viene la veda electoral y no quiero que, como se dice en el béisbol, no quiero que me vayan a cepillar", manifestó.