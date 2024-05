México ha recuperado la soberanía, la dignidad y la libertad: AMLO

PUEBLA, Pue.

En el que fue su última ceremonia de encabezar la Batalla de Puebla, el jefe del Ejecutivo federal destacó que México es una nación libre, soberana e independiente y que no es ni será nunca una colonia o un protectorado de ningún gobierno, ya sea, de Rusia, China, Francia o Estados Unidos.

"El mejor homenaje que podemos rendir a quienes hace 162 años defendieron a la patria de la agresión y la voracidad extranjera es invocar su memoria para decirles que las y los mexicanos de nuestra, de esta generación, hemos recuperado la soberanía, la dignidad nacional y la libertad para decidir el rumbo de México, sin injerencias ni presiones extranjeras, que hemos establecido relaciones constructivas, pacíficas, respetuosas y en pie de igualdad con otros pueblos del mundo, que hemos dejado atrás una época de entreguismo y sumisión".

"No somos, ni queremos ser, nunca una colonia o un protectorado de ningún gobierno extranjero, trátese de Rusia, de China, de Francia o de Estados Unidos. México, lo dije al principio, se ganó con el sacrificio, con el sufrimiento, con la sangre derramada de hombres y mujeres su derecho a ser un país independiente y soberano".

"México no puede negarse a la integración económica con EU", dice





Acompañado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes y por algunos integrantes de su gabinete legal y ampliado, el Mandatario federal afirmó que su gobierno ha mantenido buenas relaciones económicas y comerciales, basadas en el respeto y de buena vecindad, con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

Destacó que México no se puede negar a la integración económica con la Unión Americana, pero advirtió que México es un país libre e independiente y que esa, resaltó, "es la condición fundamental".

"México no puede negarse a la integración económica, menos ahora, que hay 40 millones de mexicanos viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos; miles de poblanos y de todos los estados de nuestro país, héroes, heroínas que en los momentos más difíciles por los que ha atravesado nuestro país, sobre todo por la pandemia, no dejaron en el abandono a sus familiares, no dejaron de enviar recursos para fortalecer la economía popular y que no se agravara la crisis de bienestar social.

"Somos, como aquí se ha dicho, somos un país libre e independiente. Esa es la condición fundamental. Sí a la integración económica, sí a la cooperación, sí a una relación de respeto, sí a una política de buena vecindad, sí a la mistad entre nuestros, pero sin olvidar nunca que México es una nación libre, independiente y soberana", agregó.