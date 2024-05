Xóchitl Gálvez advierte que "habrá amenazas para que no voten por mí"

COLIMA, Col.

En entrevista, denunció el clima de violencia contra candidatas y candidatos, situación en la que, deslizó, el extitular del Cisen, Eugenio Ímaz, estaría involucrado.

"La gente quiere que se vayan (los de Morena) y ellos van a volverse super agresivos el mes que viene. Yo lo viví en Hidalgo, esa historia ya la conozco, dicen que anda por ahí el hermano de Ímaz metido en esto, el que era del Cisen, y él le entiende muy bien a todo este tipo de violencia hacia los candidatos", apuntó.

Previamente, ante miles de simpatizantes reunidos en el Jardín Libertad, que aguantaron el sol a plomo con temperaturas de hasta 36 grados, Xóchitl Gálvez presumió que su candidatura va en ascenso y está a punto de rebasar a su contrincante de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, por lo que pidió a la gente que salga a votar sin miedo.

"Viene el 2 de junio, vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo, ¡yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes, sí vamos a poder.

"Ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum. ¡Los necesito el 2 de junio!", exclamó.

Dijo que Morena se va a ir, "vamos a construir un país unido, sin odio, sin división, Morena representa la Santa Muerte, nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad, por eso vamos a ganar".

La candidata opositora remarcó que Morena tiene que entender que tuvo su oportunidad en el gobierno y no resolvió los problemas.

Además, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de abandonar a Colima sin motivo alguno.

"Pega mucho el brinco cuando hablamos de Guanajuato, es más violento Colima que Guanajuato y aquí gobierna Morena y el presidente no hace nada para ayudar a la gente de Colima, no hace nada para ayudar a la gente de Colima, de Zacatecas, de Guanajuato, de Jalisco, no hace nada, se dedica a darle abrazos a los criminales, tiene un pacto con el narco clarísimo el presidente y eso es lo que la gente ya se dio cuenta y no le va a permitir (a Morena) que siga gobernando", sentenció.