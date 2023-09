AMLO presume recibimiento de niños en China, NL

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a los comicios de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay un buen humor colectivo social en el pueblo de México, porque la gente está contenta, esperanzada y feliz.

En conferencia de prensa refirió que, ayer en su gira de trabajo a la presa El Cuchillo, en China, Nuevo León, al descender de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana tomó una camioneta y la gente fue muy cariñosa, pero lo más conmovedor fue que unos niños de la escuela salieron y empezaron a corear: "¡Presidente, presidente!".

Ayer miércoles, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, compartió en redes sociales un video en el que se observa cómo alumnos de primaria celebran la visita del Mandatario entre gritos de "¡Presidente, presidente!", fotos y autógrafos, los menores lo esperan detrás de una reja, mientras el titular del Ejecutivo se acerca con los brazos abiertos.

El mandatario señaló que, en la llamada clase política y el círculo rojo, el humor social "es otro mundo, es distinto".

"Porque ahí es donde hay confrontación que es consustancial a la democracia no deben de alarmarnos y es donde hay críticas y cuestionamientos, pero no generaliza, cuando dicen ´se polariza´, no es arriba, el pueblo está en otras cosas, la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente en eso anda", dijo.

Aseguró que conforme se acerque el proceso electoral del próximo año, todo se irá serenando y por eso hay que buscar serenar los ánimos, no enrarecer la vida política.