Pide AMLO esperar para mejoras al Tren Maya

Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer esperar para que mejore el Tren Maya, que fue inaugurado la semana pasada, pues "está iniciando".

"Lo otro, que no hay cochinita, no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis, ja, ja, ja, ja, ja. Y que la carta de los servicios de alimentos tiene paninis y que es carísimo, ya poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando", aseveró en su conferencia mañanera.

Ante las imágenes de gente durmiendo en los primeros trayectos del tren, el Mandatario afirmó que ese medio de transporte permite la relajación.

"Dicen en el Reforma que es muy aburrido el Tren Maya, ¿por qué no pones la foto del Reforma", dijo López Obrador, "este es, van dormidos y dicen que qué aburrido, pero yo vi otra, aburridísimos".

"Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que, a diferencia del avión, el autobús, relajan; va uno en un tren y va uno platicando, va uno relajado, relajado, relajado. El avión es un poco más tenso, el autobús también y ya ni hablar del helicóptero, además de la tensión, vibra mucho, estropea".

Grupo Reforma publicó el domingo que el primer viaje público del Tren Maya duró cuatro horas más de lo anunciado.