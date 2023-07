No se van a quedar sin luz, tenemos reservas.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque la demanda de servicio eléctrico está desbordada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó a los mexicanos que no se van a quedar sin luz.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que el País tiene reservas de energía eléctrica para la temporada de calor.

"También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos que aún con el calor más consumo de energía eléctrica, tenemos reservas", presumió AMLO.

El Mandatario federal dijo que hay luz gracias al cambio de modelo, ya que con el neoliberalismo el precio de la energía estaría "por las nubes".

"Y todo esto también se debe al cambio, porque si hubiesen continuado los mismos entonces sí el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares que sólo buscan la ganancia y en el caso extremo el lucro", dijo.

"Por eso es importante mantener las empresas públicas y querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad y querían acabar con Pemex".

REFORMA publicó este jueves que las estimaciones de la demanda eléctrica se han visto rebasadas frente a la extrema onda de calor que azota al País. La situación ha provocado apagones ante los cuales empresarios, funcionarios y comerciantes demandaron un plan que mitigue daños económicos y sociales.

Para 2023, la demanda eléctrica máxima prevista para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) era de 49 mil 495 megawatts; sin embargo, desde la semana pasada se ha registrado una demanda superior que ayer ya superaba los 53 mil megawatts conforme los registros del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Anoche, por momentos la demanda superaba a la generación de electricidad.

Los 'muchos' pendientes de AMLO

Esta mañana, el Presidente López Obrador aseguró estar satisfecho con lo que ha logrado en el Gobierno, pero reconoció que se tiene que seguir aplicando para no dejar pendientes.

"Estoy muy satisfecho, muy a gusto, desde luego falta, no, no, no, me tengo que seguir aplicando para no dejar pendientes, no dejar obras inconclusas", planteó.

Aprovechó para desglosar las cosas que debe cumplir en los 15 meses que le quedan de mandato.

"Terminar el Tren Maya, el Transístmico, el aeropuerto de Tulum, sistemas de riego, vamos a dejar 100 mil hectáreas de riego, terminar acueductos para que no se padezca por falta de agua, tener la red de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar", resumió.

"El sistema de Salud funcionando perfectamente y de manera gratuita, tenemos muchos pendientes todavía pero vamos bien, se va avanzando".