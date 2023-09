Ni disfrazándose regresarán los corruptos, dice AMLO

CANCÚN, QR.

Al encabezar la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y el Distribuidor Aeropuerto, simpatizantes del jefe del Ejecutivo federal le pidieron que se reeligiera, y que estuviera seis años más en el cargo, algo que rechazó pues afirmó que él es maderista y seguidor de la consigna de "Sufragio efectivo, no reelección".

Manifestó que no hay nada que temer porque ya cambió la mentalidad del pueblo, el cual, indicó, es mucha pieza.

"¡Seis años más! ¡Reelección!", gritó un grupo de simpatizantes.

A lo que el presidente López Obrador les respondió:

"No, eso no, porque soy maderista, ´sufragio efectivo, no reelección´. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo.

"¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ´toma tu Champotón´. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad", declaró.