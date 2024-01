"No podemos hacer juicios sumarios": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Esto, luego que en su conferencia matutina de este martes, una asistente señaló que "una persona multimillonaria" quiere reelegirse como alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tras este señalamiento, el presidente López Obrador contestó que no podía dejar pasar ese caso y dijo:

"Yo creo que si se hace aquí una denuncia porque es la mañanera, y la verdad, no es para presumir, pero se ve en muchas partes. Entonces, si se hace aquí una denuncia, pues que no se dé como un hecho lo que aquí se denuncia, porque nosotros no podemos hacer juicios sumarios.

"Somos libres, y todo se puede decir, pero que no se piense que lo que aquí se dice ya es sentencia, para que dejemos también a salvo los derechos de quienes son cuestionados, que tengamos eso presente. Que si se denuncie, prohibido prohibir, pero que no se vaya a pensar que ya, como se dijo aquí en la mañanera, ya la persona que se señalada es responsable, es culpable", señaló.





En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en procesos judiciales, mientras no haya una sentencia y no se agote un proceso, "se tiene que pensar que la persona, que incluso está detenida, es presunto responsable, hasta que no hay una sentencia".