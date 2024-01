Hubo una táctica dilatoria en toma de posesión de Arévalo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó que "hubo una táctica dilatoria evidente" el demorar en la toma de protesta de Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala.

"Sí hubo, vamos a decir, una táctica dilatoria evidente para demorar, creo que terminaron como a las 3 de la mañana de hoy", comentó López Obrador en conferencia de prensa.

Pese a ese intento, el Mandatario federal destacó que afortunadamente se llegó al acto de toma de protesta del nuevo presidente de Guatemala.

El presidente López Obrador recordó que de acuerdo a la Constitución de Guatemala, en caso que haya un vacío en el poder en ese país, el Ejército tendría la obligación de asumirlo, sin embargo, consideró que si se hubiera dado esto, las propias Fuerzas Armadas hubieran entregado el poder a Arévalo.

"Celebro que tomó protesta Bernardo Arévalo, ya es el presidente de nuestra hermana república de Guatemala. En efecto (somos) vecinos, amigos y estamos muy contentos, estuve pendiente hasta las 12 (de la noche de ayer), hasta poco después, cuando ya toma protesta".

En Palacio nacional, el presidente López Obrador adelantó que hoy lunes sostenga una primera comunicación telefónica con su homólogo guatemalteco, así como un posible encuentro presencial.

"Es muy probable, lo que pasa que vamos a esperar que sea el medio día, la tarde, no sé si ya se acostó. Creo que terminó hasta las 3 o 4 de la mañana. Y de un día un poco pesado sí".

"Nos vamos a encontrar seguramente, vamos a platicar. No sé cuándo. Es buena la relación, nos vamos a apoyar mutuamente, va a haber cooperación y celebramos que se pasó esta prueba tan difícil y la verdad hasta penosa, porque no es posible que se lleve a cabo una elección, gane un candidato con 20 puntos de ventaja y que empiecen a ponerle obstáculos para que no asuma el mandato del pueblo. Pero bueno, ya salió".