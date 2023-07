AMLO exhibe a Felipe Calderón por retuit en donde escribe "HDS"

CIUDAD DE MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en la presentación de la sección "Quién es Quién en las Mentiras de la Semana" no se haya puesto completo el retuit que hizo Felipe Calderón de un mensaje de Fernando Belazuarán en donde critica la muerte de una menor en un hospital del IMSS en Quintana Roo y donde escribió la palabra "pinche", pues aseguró que esta ya aparece en el Diccionario Real de la Lengua Española y ante las siglas que escribió al final del tuit el exmandatario "HDS" (Hijo de su...) manifestó que "¡Eso sí calienta!".

El mandatario federal cuestionó en conferencia de prensa que haya mexicanos que votaron por Vicente Fox y Felipe Calderón y que los sigan apoyando.

Aseguró que el expresidente Felipe Calderón opina de todo, pero se queda callado ante el caso de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública y hoy recluido en una cárcel de Nueva York por nexos con el narcotráfico.

"Elizabeth es muy educada, muy correcta, pero no puso completo el tuit de Calderón y ya estamos grandes, y la palabra `pinche´ yo creo que está en el Diccionario de la Lengua; ` la chingada´ sí está en el Diccionario de la Lengua, pero `pinche´ yo creo que sí.

En el salón Tesorería pidió poner el retuit completo que hizo el exmandatario de Fernando Belaunzarán en donde critica la muerte de una menor de edad en un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

"No hay dinero para el mantenimiento de hospitales públicos, ni para comprar medicamentos, pero qué tal para sus pinches espectaculares".

Al hacerle notar al presidente López Obrador que el retuit termina con las siglas "HDS", el presidente López Obrador manifestó que "¡Eso sí calienta, eso sí calienta!".

"¿Cómo votaron por ellos y cómo lo siguen apoyando a Fox a él, La verdad, la verdad, es que no son ellos, son millones (...) ya están enseñando el cobre y que bueno porque hacía mucho daño, a muchos que les gusta es una especie de masoquista el que los estén engañando, les están robando, humillando, les guata, pero hay otros que no, que sí reaccionan nada más que no se daban cuenta porque imperaba la simulación, pero ahora sí, quiero pensar por mí mismo, quiero tener mi propio criterio, quiero ser libre, quiero tener información de todo, escuchar a todos, y así decidir".

"Entonces es muy bueno lo que está sucediendo, No había visto lo de abajo, está tremendo, tremendo. A ver vuélvelo a poner porque esto es: `H´ es Hijos, no; `De su´; Ahh y la carita es grosería".