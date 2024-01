No vamos a revisar ni cambiar la estrategia de seguridad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa matutina y cuestionado por el periodista Jorge Ramos, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno atiende las causas que originan la violencia.

"La pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que con su estrategia de militarización, lejos de traer más paz ha traído más violencia, que ha fracasado `abrazos no balazos´, que le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver", cuestionó el periodista.





"Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto porque yo tengo una visión distinta y tengo otros datos también (...) Nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos combatiendo las causas", dijo el Mandatario federal.

Jorge Ramos señaló que la cifra de muertos puede llegar a 150 mil muertos al final del sexenio lo que calificó como una "tragedia nacional", término que el presidente López Obrador rechazó.

"No, es para nosotros motivo de revisión, cambio de estrategia porque nosotros sostenemos que somos diferentes y que bueno que sea así porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber un pensamiento único.

"Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza".

El presidente López Obrador señaló que "una verdadera tragedia es lo que pasa en Estados Unidos donde vive el periodista-, una verdadera tragedia es que pierdan por consumo de fentanilo 100 mil jóvenes al año por el consumo de drogas. Si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave".