México es un país pacífico, dice AMLO al rechazar datos de violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al rechazar los datos del periodista Jorge Ramos sobre homicidios en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "México es un país pacífico".

"México es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 29 de enero en Palacio Nacional.

Al refutar "la visión" de Jorge Ramos sobre la violencia en nuestro país, López Obrador mencionó que a la Ciudad de México se han venido a vivir 500 mil estadounidenses y defendió su estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos" porque "se ha venido reduciendo la incidencia delictiva".

Estamos protegiendo a los mexicanos, dijo López Obrador al periodista en su quinta asistencia a las mañaneras.

"No hay un presidente que atienda todos los días este problema de 6 a 7 de la mañana", expresó López Obrador sobre las reuniones de su gabinete de seguridad.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador comparó otra vez los datos de homicidios dolosos entre los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Aseguró que "la mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado", de "los que corresponden a nuestro gobierno". No hay relaciones de complicidad con nadie, ni corrupción, añadió.

Al ser cuestionado por Ramos si reconoce si México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, el Presidente respondió: "No, no, no ,no. Yo te diría que es más peligroso Estados Unidos".